Ce dimanche sera encore une belle journée d’automne avant un temps plus variable

Dimanche soir et pendant la nuit, du brouillard ou des nuages bas se formeront en plusieurs endroits. Le thermomètre affichera entre 0 et 5 degrés, bien que les valeurs pourront être légèrement négatives en Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré et virera graduellement au secteur sud à sud­-est.

Lundi, le temps sera généralement ensoleillé, avant l’arrivée de quelques pluies en soirée. Les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés.

De mardi à jeudi, le temps deviendra changeant avec parfois des périodes de pluie ou d’averses et des moments d’accalmie. Les maxima seront généralement de l’ordre de 12 ou 13 degrés dans le centre du pays.

+ La météo de votre région