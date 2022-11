La nébulosité deviendra de plus en plus abondante au cours de l’après-midi, avec un risque d’averses en Ardenne et à la mer. Les températures atteindront 12°C en haute Ardenne et 16 ou 17°C en Flandre, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Durant la soirée et la nuit, la nébulosité sera variable à abondante et des pluies, parfois sous forme d’averses, traverseront la Belgique depuis le littoral et la frontière française. Les minima seront compris entre 8°C en haute Ardenne et 12°C en Flandre.

Quelques gouttes de pluies pourraient encore tomber mercredi matin en Ardenne et en bord de mer. Une nébulosité variable, accompagnée par endroits de quelques averses, recouvrira ensuite tout le territoire. Un coup de tonnerre n’est pas exclu le long du littoral. En soirée, le temps redeviendra plus sec avec davantage d’éclaircies. Les maxima atteindront 10°C en haute Ardenne et 15°C en Flandre.