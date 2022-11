Météo ce mardi: quelques gouttes en matinée et du soleil en journée

Ce soir, la nébulosité deviendra variable à abondante avec de la pluie ou quelques averses à partir de l’ouest qui transiteront en cours de nuit vers l’est, tout en perdant en activité. Les minima seront compris entre 6°C en haute Ardenne à 11°C dans le centre. Le vent de sud-ouest sera modéré dans l’intérieur, voire encore assez fort dans un premier temps. À la mer, il sera assez fort à parfois fort. Rafales jusque 55 km/h.

Mercredi, la matinée débutera avec une nébulosité variable menant encore à quelques averses. Toutefois, de larges éclaircies s’imposeront rapidement avec un temps devenant alors sec et souvent peu nuageux sur l’ouest et le centre. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il faudra composer avec davantage de nuages cumuliformes. Les maxima atteindront 10°C en Hautes-Fagnes et 14 ou 15°C en plaine. Le vent sera modéré dans les terres, parfois assez fort à la mer, de sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre 50 km/h en matinée avant de diminuer en intensité l’après-midi.