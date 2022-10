Un phénomène normal, voire rassurant pour la saison : du temps typique d’automne. La tempête suit quelques semaines de blocage, avec de hautes températures, et un courant d’ouest, classique en Belgique, va revenir. Il y a un premier creusement assez dynamique qui va commencer par toucher la Bretagne, dès l’après-midi du 31 octobre avec des vents assez forts, de 100 à 120 km/h.

2. Ca va toucher la Belgique ?

La tempête Claudio va remonter les côtes françaises : ça va souffler fort sur le Cotentin, puis sur le Pas-de-Calais, et ça va ensuite toucher la côte belge en début de matinée, avec un vent de 75 à 90 km/h. À l’intérieur du pays, ce vent sera moins fort (de 65 à 75 km/h). La tempête va donc s’affaiblir et perdre du dynamisme à mesure qu’elle remontera vers le nord.

3. Y aura-t-il un danger ?

Pas vraiment : c’est du temps typique de saison! D’ailleurs, on ne pourra pas vraiment parler de tempête en Belgique puisque les rafales n’excéderont pas 100 km/h. Ça va donc secouer, mais rien d’exceptionnel. A noter que le vent va aussi apporter un air plus froid et des averses potentiellement orageuses, qui devraient surtout se concentrer en Flandre.

4. Combien de temps va-t-elle durer ?

Il est toujours difficile de prévoir quand il s’agit de vent, mais ça ne devrait pas durer longtemps. La journée de mardi sera donc venteuse. Mercredi devrait être plus calme, avec un temps plus sec. Attention à jeudi : a priori, ça devrait souffler plus fort que mardi, même si on ne peut pas encore le savoir.