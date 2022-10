Météo : encore quelques périodes nuageuses sous des températures en hausse

L’après-midi, le temps deviendra plus ensoleillé et très doux avec des maxima de 15 ou 16°C sur les hauteurs de l’Ardenne à 19 ou 20°C en plaine. Le vent virera au secteur sud-ouest; il sera modéré, et à la Côte parfois assez fort, avec des rafales de 40 à 50 km/h. En fin de journée, il reviendra au secteur sud et faiblira progressivement.