Farid sur la tornade qui s’est abattue ce week-end: « En Belgique, on s’en est très bien sorti »

" Ce qu’il se passe depuis un petit temps, c’est qu’on a de l’air très chaud qui remonte sur la France, ce n’est pas habituel. On est dans une situation d’anomalie thermique incroyable ", précise d’emblée Farid, notre M. Météo.

"Cette chaleur, c’est un premier élément qui a permis aux orages de se développer. Car pour avoir une tornade, il faut un orage, pas le choix", explique l’animateur de la page Facebook Météo-Mons. "Ici, un gros orage s’est formé sur l’ouest de la France et s’est renforcé pour devenir un orage supercellulaire. Ce sont les plus gros".

"Avec le cisaillement du vent, le système est entré en rotation à la base du nuage", poursuit-il. "Et avec la forte instabilité, l’air chaud remonte, l’air froid descend, et dès que le tube touche le sol, c’est parti. Parfois, on a juste des rafales descendantes, qui peuvent aussi faire de gros dégâts, mais ici, on a eu deux, peut-être trois véritables tornades en France", explique-t-il.

Avant de marteler ceci: "Les mini-tornades, ça n’existe pas. Soit c’en est une, soit ce sont des rafales descendantes. Ici, on est peut-être sur une F2 (échelle de Fujita, qui va de F0, moins fortes, à F5, plus fortes, NDLR), à confirmer".

Le pire évité en Belgique

"Ce n’est pas du tout la saison orageuse, pourtant, le 20 octobre ils ont enregistré la journée la plus orageuse en France, avec 53.000 impacts de foudre. Avoir quelques journées plus chaudes, oui, ça arrive, mais ici c’est véritablement anormal. Ça fait trois semaines qu’il fait 25 à 30 degrés sur le sud de la France. C’est 12 à 13 degrés au-dessus des normes", analyse Farid.

L’important épisode orageux d’hier a aussi débordé sur la Belgique, mais avec une ampleur moindre, malgré les dégâts enregistrés. Il s’agirait plus vraisemblablement de rafales descendantes chez nous. Mais l’activité électrique était "sensationnelle" et les orages ressemblaient à ceux "du mois de juin ou du mois d’août", précise le météorologue.

Pour lui, le réchauffement actuel a bien favorisé ce phénomène. "S’il ne faisait pas plus chaud que la normale, on n’aurait pas eu ces orages. On est dans un contexte de réchauffement. On va certainement connaître le moins d’octobre le plus chaud de l’histoire en Belgique, en France et à l’échelle européenne. C’est une année complètement dingue. Et ça risque de se répéter".

La fin du mois s’annonce d’ailleurs toujours aussi chaude, puisqu’on va dépasser les 20 degrés probablement, "proche des records absolus" et le début du mois de novembre ne s’annonce pas vraiment plus frais. "Où est passé notre automne ?" s’interroge Farid en conclusion.