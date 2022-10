Dans le courant de l’après-midi, un temps plus sec et plus ensoleillé gagnera progressivement le pays mais le risque d’une averse demeurera. Les maxima atteindront encore 15°C en haute Ardenne et 20°C dans le centre. Le vent sera partout modéré, de secteur sud-est s’orientant au sud.

Ce soir et cette nuit, des périodes plus nuageuses accompagnées d’averses alterneront avec des éclaircies. En fin de nuit, le risque de précipitations deviendra plus important depuis la frontière française. Les minima se situeront entre 11 et 15°C sous un vent de sud soufflant modérément.

Vendredi matin, une perturbation traversera le pays du sud-ouest au nord-est en apportant des précipitations. À l’arrière, les nuages alterneront avec davantage d’éclaircies et un temps plus sec mais quelques averses pourront encore se manifester, éventuellement accompagnées de coups de tonnerre. Les maxima atteindront 16 à 20°C sous un vent modéré de sud à sud-sud-ouest avec des rafales jusque 50 km/h.

Samedi, le temps restera souvent sec sous une nébulosité variable. Une averse restera toutefois possible sur la région côtière. En Ardenne, la journée débutera sous la grisaille avec la possibilité d’un peu de bruine. Les maxima évolueront entre 14°C en Hautes-Fagnes et 18°C ailleurs.

Dimanche, le temps deviendra assez ensoleillé avec des nuages d’altitude. Les maxima seront proches de 19 ou 20°C dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-est.