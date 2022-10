Météo ce lundi: un temps plus nuageux, avec de faibles pluies l’après-midi

Lundi soir, une dernière averse pourra encore tomber sur l’est. Plus tard dans la soirée et la nuit suivante, un ciel peu nuageux à serein reviendra partout. Le vent s’affaiblira, profitant à la formation de brume et de bancs de brouillard. Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la côte.

Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et assez beau avec des passages nuageux et parfois de belles éclaircies. Après une matinée fraîche, les températures remonteront entre 11 et 13 degrés en Ardenne, et entre 14 et 16 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible.

Mercredi, de la grisaille sera encore probable en matinée. L’après-midi, de larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux et les maxima se maintiendront autour de 16 degrés dans le centre.

À partir de jeudi, plusieurs perturbations devraient atteindre le pays. Il y aura donc davantage de précipitations et assez bien de vent, et des maxima autour de 16 à 17 degrés dans le centre.