Une sortie momentanée de l’automne? Farid répond à votre question météo

Hello Wad, nous attendons en effet une période sèche plus durable cette nouvelle semaine avec le gonflement des hautes pressions et le flux qui tournera au sud. De l’air très doux remontera depuis la France mais pour moi, il sera difficile d’aller chercher 25°C même en plaine. Les journées les plus douces devraient être mardi et mercredi avec environ 16°C sur les sommets et 19 à 21 voire une pointe à 22°C près de la frontière française proche de l’air doux. Cela reste toutefois 5°C au-dessus des normes et fera du bien après ces deux semaines plus fraîches. On continuera à tourner entre 17 et 19°C jeudi et vendredi après une légère baisse et le week-end s’annonce toujours calme, une belle semaine d’arrière-saison.