Les températures descendront jusqu’à -3 degrés cette nuit en Ardenne

De généreuses éclaircies gagneront le centre et l’est du pays la nuit prochaine mais de la brume ou du brouillard se formera localement. Dans l’ouest, davantage de nuages traîneront encore. Les températures plongeront avec des minima de -3 à +5 degrés en Ardenne, entre 2 et 8 degrés en Basse et Moyenne Belgique et autour de 10 degrés à la mer. Le vent deviendra faible de direction variable.