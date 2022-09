Météo: un dimanche sous la pluie avant le retour progressif d’un temps sec

Le vent d’ouest à nord-ouest se renforcera pour devenir modéré à parfois assez fort d’ouest à nord-ouest, le long du littoral parfois fort de nord-ouest avec des pointes de 60 km/h.

La nuit prochaine, les averses se feront moins nombreuses et les éclaircies s’élargiront temporairement. Des bancs de nuages bas se reformeront ensuite et pourront parfois réduire la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre 5 degrés en haute Ardenne, 8 à 10 degrés sur le centre et l’ouest du pays, et 14 degrés en bord de mer. Le vent sera faible à modéré, le long du littoral encore temporairement assez fort.