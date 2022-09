Notre Mr. Météo: «De belles journées jusque début voire mi-octobre» (Vidéo)

Septembre est un mois de contrastes et le soleil encore haut à l’horizon peut rendre le ressenti agréable même par des températures de 18-20°C, je te rassure nous pourrons encore bénéficier de belles journées jusque début voire mi-octobre.

Et sur le reste du pays ?

Le creux aura tendance à glisser sur le nord-est de la France mais il faudra encore composer avec de nombreuses rincées parfois soutenues. Cette fois-ci, elles concerneront une bonne partie du pays en matinée avec peut-être une fenêtre de temps plus sec sur l’ouest de la bande côtière fin de matinée.

En cours d’après-midi, toujours des ondées en alternance avec quelques trouées nettement plus nombreuses sur les provinces de Liège, Limbourg et Luxembourg où le tonnerre pourra retentir. Également des ondées sur le centre et peut-être un peu moins nombreuses près de la frontière française et le sud de l’Ardenne surtout en deuxième partie d’après-midi. Des éclaircies pourront percer à la mer et sur le Tournaisis jusque l’ouest de Mons avec une nuée résiduelle. Maximas frais de 10 à 15°C sous un vent de nord-ouest modéré à assez fort. Le soir, il fera plus sec et l’instabilité reculera vers le nord et l’est.