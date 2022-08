Ciel partagé entre nuages et éclaircies pour ce lundi de rentrée

Lundi soir et durant la nuit, le temps restera partagé entre de larges éclaircies et des passages nuageux parfois un peu plus nombreux. Les minima évolueront entre 9 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés dans le centre sous un vent de nord-est faible à modéré. A la Côte, il sera modéré de nord-est, revenant à l’est-nord-est.

De mardi à vendredi, le soleil s’imposera de plus en plus avec un mercure affichant régulièrement 26 à 27 degrés sur le centre.

Samedi, le temps sera par contre plus instable et les températures baisseront autour des 20 à 25 degrés.