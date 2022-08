Farid débarque sur LN24 pour faire la pluie et le beau temps: «J’ai toujours rêvé de présenter la météo à la télé»

Le 15 août, il faisait sa première expérience en télé, sur TV5 Monde, où il présente désormais la météo. Il avait d’ailleurs posté un message sur sa page Facebook afin de partager cette nouvelle étape dans sa carrière professionnelle.

Farid ne comptait pas s’arrêter là. Le voici maintenant sur LN24! Il fera ses débuts ce lundi 29 août sur la chaîne belge d’infos en continue. À cette occasion, nous lui avons posé quelques questions.

Quel rôle vas-tu avoir exactement au sein de LN24?

Je vais avoir deux chroniques, tous les jours, du lundi au vendredi. Il y aura celle du matin, entre 7h et 8h, et celle du soir, entre 18h et 19h. Si vous ne voulez pas manquer mes débuts, je serai à l’antenne à 7h23 lundi (rire)!

Je ne vais pas présenter la météo. Ce ne sera pas de la météo pure. Je serai plus un spécialiste. Je serai là pour expliquer ce qu’il s’est passé la veille, un phénomène climatique en particulier ou ce qu’il se passe dans le monde. Le matin, par exemple, on parlera d’un chiffre à retenir, de la météo qu’il fera lors d’un événement particulier. Ce sera vraiment un rôle didactique.

Présenter la météo à la télé, un exercice plus difficile?

Ah oui! Je m’intéresse à la météo depuis tout petit. J’ai toujours pensé qu’il s’agissait de lire des cartes et que c’était bon ainsi. En fait, c’est beaucoup plus compliqué que cela. Chez TV5 Monde, par exemple, il a fallu que j’apprenne à gérer le timing, anticiper les transitions avec la télécommande, le texte qui doit correspondre aux images, gérer les mouvements, se repérer dans le fond vert. C’est un exercice difficile, contrairement à ce que je pouvais penser. C’est un vrai métier en soi, dont on doit vraiment tout apprendre!

Et puis, il faut maîtriser la géographie aussi! Il faut être certain de bien situer les pays et les villes sur la carte, de ne pas se tromper entre Oslo ou Stockholm, par exemple.

Qu’est-ce que ça te fait de passer à la télé?

C’est une grande fierté! J’ai toujours rêvé de présenter la météo à la télé. Avant, j’étais vendeur dans un magasin. En février 2021, j’ai fait mes premières pas en télé sur Télé MB, la télévision locale de Mons-Borinage. Ça m’a permis d’apprendre à tenir un micro, une caméra. Les vidéos quotidiennes de lavenir.net m’ont également aidé à parler devant une caméra, car c’est loin d’être un exercice facile. Grâce à cela, j’ai pu prendre du plaisir devant la caméra.

Passer sur TV5 Monde, ce n’était pas rien! J’ai toujours voulu présenter la météo sur une chaîne nationale. Là, c’est encore mieux, puisque c’est une chaîne internationale suivie par plus de 26 millions de personnes! LN24 me permettra de continuer un peu plus loin dans ce rêve éveillé.

Ma famille au Maroc était également très fière de moi! Mon papa est Marocain, ma maman est belge. Du coup, ça faisait bizarre à ma famille marocaine de me voir à la télé! Et puis, il y a aussi la reconnaissance des gens qui me suivent depuis longtemps. Qui me voient pendant leurs vacances dans un pays étranger, par exemple, et qui n’hésitent pas à me partager des photos ou m’envoyer des messages. Je trouve ça génial!