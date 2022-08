Ce soir et cette nuit, le ciel sera souvent serein avec parfois quelques nuages élevés. Les minima, plus doux, oscilleront entre 12°C en haute Ardenne, localement moins dans certaines vallées, et jusqu’à 17°C dans le centre du pays et en bord de mer. Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est.

Mercredi, le temps sera chaud et ensoleillé avec des maxima de 26 à 31°C. A la Côte, les maxima ne dépasseront pas 24°C, limités par une brise de mer de nord-nord-est dans l’après-midi. Dans l’intérieur, le vent sera faible à souvent modéré d’est à nord-est.

Jusqu’à 35°C en fin de semaine

Jeudi, le temps restera très chaud et ensoleillé. Les maxima seront compris entre 27 et 33°C sous un vent faible à modéré d’est à nord-est. Une brise de mer de nord-nord-est s’établira à nouveau l’après-midi.

Vendredi et samedi s’annoncent ensoleillés avec un temps très chaud, les maxima oscillant entre 30 et 35°C sur la plupart des régions. À la mer, les températures atteindront 28°C environ avant qu’une brise de mer de nord-nord-est ne se lève.