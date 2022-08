Chaleur: la Belgique va passer en code orange, «jusqu’à 34°C prévus»

Pour cette semaine « la plus chaude de 2022 », selon le météorologue David Dehenauw, les températures vont dépasser les 30°C. À partir de minuit, l’IRM place tout le pays en code orange sauf la Côte.

Farid El Mokaddem, notre monsieur Météo, donne ses prévisions pour les jours à venir.

Si les températures n’ont pas atteint les fameux 25°C minimum d’une vague de chaleur à Uccle, « 26 à 27°C sont annoncés pour ce mardi ».

À partir de mercredi, « on va dépasser les 30°C ». « Le pic de chaleur sera atteint entre jeudi et dimanche. Les températures devraient osciller entre 32 et 33 degrés dans le centre, avec une pointe à 34°C le long de la frontière française », détaille Farid. On n’atteindra donc pas les sommets du mois de juillet, comme annoncé par notre monsieur Météo dimanche passé. Ni le record absolu de 35,9°C du 8 août 2020 à Uccle.

Plus frais à la Côte mais une fin de semaine lourde

Comment expliquer cette vague de chaleur? « Il y a une situation de blocage anticyclonique entre deux dépressions, une aux larges des Açores (au Portugal) et une sur l’Europe centrale », répond notre météorologue.

L’air est donc très sec et il n’y aura presque pas de nuages avant dimanche 14 août. Et comme il n’y a aucune instabilité, il n’y a aucun risque d’orages.

Ce dimanche 14 août, « ce sera la journée la plus éprouvante », prévient Farid. « Le vent va chuter et il va faire très lourd. »

Pour trouver un peu de fraîcheur, il faudra se rendre à la Côte. Le seul endroit où l’avertissement chaleur n’est pas en code orange. « La brise de mer soufflera dans l’après-midi. Celle-ci se met en route quand la différence de températures ‘terre-mer’ est élevée et ce sera le cas. »

Enfin un peu de fraîcheur et d’eau la semaine prochaine

Et pour la semaine prochaine, à quoi peut-on s’attendre? « Il devrait faire un peu plus humide, avec l’espoir d’avoir enfin un peu d’eau via quelques précipitations », explique notre monsieur Météo. « De mardi à vendredi, il fera plus frais, entre 23 et 28°C et orageux à quelques endroits du pays. »

Mais déjà, vers le 20-22 août, on devrait avoir des remontées de températures.

Un mois très sec et très ensoleillé

L’état de sécheresse actuel va donc se poursuivre au moins jusqu’au 14 août. « Au mois de juillet, seulement 5 litres sont tombés à Uccle, la station de référence. Pour une moyenne de 76 litres habituellement. »

Et depuis ce 9 août, seulement 4 litres sont tombés à Uccle depuis le début du mois.

Du côté de l’ensoleillement, la Belgique est en excédant depuis le mois de mars. « En juillet, on a eu 276 heures d’ensoleillement pour 203 heures en moyenne. Et à la mi-août, on devrait déjà atteindre les 150 heures », indique Farid.