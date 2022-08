"Depuis hier dimanche et ce jusqu’en fin de semaine, les maxima atteindront ou dépasseront les 25 degrés en beaucoup d’endroits. La hausse des températures se poursuivra ensuite avec des maxima dépassant la barre des 30 degrés dans la plupart des régions en milieu de semaine. En fin de semaine, ils pourraient même approcher, voire localement dépasser les 35 degrés."

Farid, notre Monsieur Météo, assurait ce dimanche soir que la vague de chaleur arrivait dans le royaume. C’est-à-dire qu’il fera au moins 25°C pendant minimum 5 jours de suite, avec 3 jours dépassant les 30°C.

"Suite aux maxima de plus de 32 degrés en vue pour la fin de semaine, le niveau d’avertissement est de niveau orange à partir de mercredi et ce, pour l’intérieur du pays", confirme l’IRM.

"La semaine la plus chaude" de l’année

Les éternels conseils en cas de forte chaleur sont toujours d’application: "Boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres".

Hier soir, le météorologue David Dehenauw annonçait et confirmait sur Twitter ce qui était pressenti depuis quelques jours: "La semaine prochaine sera la plus chaude de 2022. Avertissement IRM pour la chaleur. Pensez aux personnes vulnérables, aux animaux (pour qu’ils puissent se mettre à l’ombre et boire suffisamment de l’eau) et soyez prudents avec l’utilisation du feu en pleine nature".

Pour trouver un peu de fraîcheur, rendez-vous à la Côte

Vous voilà prévenus pour cette semaine où l’endroit le plus frais se situera à la Côte. D’ailleurs, l’alerte est toujours verte pour cette région en ce début de semaine.

Retrouvez l’évolution de la situation sur la carte ci-dessous.