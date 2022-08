Un dimanche ensoleillé et estival, jusqu’à 35 degrés en fin de semaine

Le temps sera ensoleillé ce dimanche avec la possibilité de quelques voiles d’altitude. Les maxima oscilleront entre 20 ou 21 degrés en Hautes Fagnes et à la mer, et de 24 à 26 degrés dans le centre. En Gaume, on pourra éventuellement relever 27 degrés, à en croire les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le vent sera faible à par moments modéré de nord ou nord-nord-est; à la mer et sur le relief ardennais, il sera souvent modéré.