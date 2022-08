Météo en Belgique ce jeudi: encore une journée ensoleillée et chaude avant l’arrivée des orages, une seule province wallonne en alerte

+ Farid répond à votre question météo: des orages jeudi et vendredi sur quelles régions?

En fin d’après-midi et en soirée, quelques averses parfois orageuses se développeront sur le sud-est du pays et dans une moindre mesure sur le centre. Il fera encore assez chaud avec des maxima de 27 à 30°C sur une large partie centrale du pays, de 29 à 31°C en Ardenne, et de 33 ou 34°C en Gaume. En Flandre Occidentale, les températures seront déjà en baisse avec des maxima de 22 à 27°C. Le vent sera faible à modéré d’ouest à nord-ouest.

La nuit prochaine, des averses parfois orageuses devraient toucher l’est du pays et pourraient éventuellement concerner certaines régions du centre; leur intensité sera toutefois très variable d’un endroit à l’autre. L’ouest pourrait rester à l’écart de cette activité. Les minima seront compris entre 13 et 20°C. Le vent sera faible à modéré et s’orientera au nord.

Demain matin, des averses parfois orageuses toucheront encore la moitié sud-est du pays. Une averse isolée sera également possible sur l’ouest. L’après-midi, le temps deviendra sec partout et plus ensoleillé depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 19 ou 20°C à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 25 ou 26°C en Lorraine belge. Le vent sera modéré, et à la mer souvent assez fort, de secteur nord.

Samedi, le ciel sera ensoleillé avec quelques voiles d’altitude passagers et, dans l’intérieur des terres, aussi quelques cumulus en cours de journée. Les maxima varieront de 20 à 25°C, sous un vent modéré de nord-est.

Alerte à la chaleur en province de Luxembourg:

Du 04/08 00H au 05/08 00H: ce jeudi, les températures atteindront ou dépasseront les 32 degrés sur une partie significative de la province de Luxembourg. Prenez vos précautions durant ce pic de chaleur.