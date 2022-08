Météo ce mercredi 3 août 2022 en Belgique: alerte à la chaleur dans 3 provinces wallonnes et à Bruxelles, jusqu’à 33 degrés sous un ciel dégagé

Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest ou de direction variable. En cours de journée, il s’orientera au secteur ouest à nord-ouest au littoral.

Ce soir et cette nuit, le temps restera sec, sous un ciel peu nuageux à serein. En fin de nuit, les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux à la Côte. Les minima seront compris entre 15 et 20°C. Le vent sera généralement faible de direction variable; à la côte, il sera modéré, d’abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest.

Ce jeudi, le soleil sera voilé par des champs de nuages élevés. En cours d’après-midi, davantage de nuages dériveront depuis la France et pourront conduire à quelques averses (orageuses) surtout en Moyenne et Haute Belgique. La masse d’air fraîchira graduellement de sorte que les températures ne dépasseront plus les 22°C à la côte. Dans le centre, les maxima atteindront toutefois encore 30°C et en Lorraine belge, le mercure s’approchera des 35°C. le vent faible à modéré s’orientera graduellement au nord à nord-ouest en cours de journée.

Vendredi matin, le ciel sera plutôt chargé avec des averses (orageuses), surtout sur le centre et l’est du pays. L’après-midi, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 19 ou 20°C au littoral ainsi qu’en Hautes-Fagnes et localement 25 voire 26°C dans l’extrême sud-est, sous un vent de nord soutenu.