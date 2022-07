Après la chaleur accablante, les nuages et orages débarquent

Après une accalmie vers midi, une zone pluvieuse et encore plus active et accompagnée d’orages traversera le pays au cours de l’après-midi et en soirée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le temps sera moins chaud avec des maxima de 23 degrés à la mer à 29 degrés en Campine, sous un vent modéré d’ouest à sud-ouest.