Jusqu’à 20 degrés de moins en 3 heures: un phénomène météo stoppe la canicule dans le sud-ouest de la France (vidéos)

Et pour cause, un changement brutal des conditions météo est attendu sur la côte aquitaine ce lundi soir. Selon Météo France, les températures devraient chuter de 15 à 20 °C et desrafales de vent d’ouest de 60 à 70 km/h sont attendues depuis la côte basque jusqu’au bassin d’Arcachon entre 18 et 21h.

Mais comment expliquer cette chute brutale des températures? Ce phénomène soudainest causé par l’arrivée de "la galerne", un air océanique caractéristique du sud-est du golfe de Gascogne, très fréquent entre mai et octobre, comme l’expliquent Météo France et La Chaîne Météo . Il résulte d’une rotation violente du vent de l’ouest/nord-ouest associée à un accroissement de la vitesse du vent.

Ainsi, à Biarritz, la température est passée de 39.7°C à 26.2°C en à peine une heure ce lundi. Même chose à Saint Jean-de-Luz avec 10 degrés perdus en 45 minutes.

Suite à cette "alerte galerne", la pratique des loisirs nautiques est"formellement déconseillée" le long du littoral sud-atlantique ce lundi soir.

Une décision qui fait sens quand on sait que, le 18 juin dernier, ce même phénomène avait pris par surprise un kite surfeur, qui avait été projeté contre la vitrine d’un restaurant dans le Calvados.