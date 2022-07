Farid répond à votre question météo: des records de chaleurs ce mardi en Belgique?

Bonjour Wilson, ils seront en tout cas menacés surtout mardi. On devrait atteindre lundi 35 à 37°C surtout le long de la frontière française alors que ça restera respirable en haute Ardenne où on touchera à peine 30°C. Mardi sera donc la journée la plus compliquée avec assurément 33-34°C sur les sommets et 35 à 39°C sur le centre du pays. Le long de la frontière française plus proche de l’afflux d’air chaud, il est fort possible d’aller chercher 40°C à l’ombre sur le coup de 17H sous un vent de sud-est assez fort. Cela baissera doucement en cours de nuit avec le passage d’un front froid très affaibli mais de possibles averses mercredi après-midi. Le record national est de 41,8°C dans le Brabant Flamand et Uccle n’a jamais dépassé 39,7°C de son histoire, c’était il y seulement 2 ans en 2019.