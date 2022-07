À quel point les jours de chaleur se sont-ils multipliés en Belgique?

Pour s’en rendre compte, observons deux données: les jours d’été et les jours de chaleur . Le premier est un jour avec une température maximale supérieure ou égale à 25°C. Pour comptabiliser le second, la température maximale doit être supérieure ou égale à 30°C.

Les observations de 1961 à 2020 proviennent de la base de données de l’Institut royal météorologique (IRM), à la station de référence d’Uccle .

Jours d’été: +50% en juillet

En juillet, nous connaissions 10 jours d’été en moyenne ces 30 dernières années. Lors de la période 1961-1990, il n’y en avait que 6,7 en moyenne en juillet, soit une augmentation de 50% depuis lors. En août aussi, nous avons gagné 2 journées d’été en moyenne (+31%).

Mais le phénomène ne s’est pas intensifié seulement en juillet-août. Au printemps également, les journées à au moins 25°C sont devenues plus fréquentes. En mai, on connaissait ce genre de journée moins de 2 fois par an en moyenne dans la période 1961-1990. Désormais, on a en moyenne 3 journées de ce type lors du mois de mai.

Jours de chaleur: plus de 5 par an en moyenne

Les journées où le thermomètre atteint ou dépasse la barre des 30°C, il n’y en avait que 2,3 en moyenne chaque année, entre 1961 et 1990. Elles sont désormais deux fois plus nombreuses : 5,3 jours en moyenne dans la période la plus récente de 1991 à 2020.

Ici, c’est en août que le phénomène explose, avec 3 fois plus de jours de chaleur entre la période la plus éloignée et la plus récente des observations.

Ces journées très chaudes sont désormais aussi devenu une possibilité statistique en mai et septembre, alors que cela n’était pas le cas il y a encore quelques dizaines d’années.

Des températures moyennes en hausse

La multiplication des journées chaudes et très chaudes a logiquement fait grimper la température moyenne en Belgique.

En été, de juin à août, la température maximale (au pic de la journée) attendue était de 21,2°C pour 1961-1990, elle est passée à 22,5°C au cours des années les plus récentes.

Les autres saisons sont aussi impactées, avec 1,1°C de plus en hiver, 1,6°C au printemps et 0,7°C pour l’automne.

Une manière de comprendre que le climat se réchauffe et que la fréquence des épisodes les plus chauds s’est intensifiée chez nous.

C’est d’ailleurs l’un des messages qu’a fait passer Farid , le météorologue amateur de Météo-Mons. "Même si la chaleur n’a rien d’anormale en été, la fréquence l’est tout comme l’intensité des épisodes de chaleur", a-t-il expliqué.

Avant 1990, il y avait environ une vague de chaleur tous les 4 ans. Depuis lors, il y en a eu 2 tous les 3 ans. Et l’augmentation de cette fréquence n’est probablement pas finie.