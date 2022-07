Météo du 15 juillet 2022: alternance de soleil et de nuages pour la fin de semaine

Les maxima atteindront 20 à 21°C au littoral et en Hautes-Fagnes, 22 à 23°C en plaine et 24°C en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord à nord-ouest.

Ce soir, les cumulus se dissiperont à nouveau, laissant place à un ciel peu nuageux. En cours de nuit, quelques champs de nuages bas et moyens progresseront dans les terres depuis la mer du Nord, mais le temps restera sec à quelques éventuelles gouttes près le long de la frontière hollandaise. Les minima seront proches de 8°C en Ardenne, 13°C dans le centre et 16°C au littoral. Le vent sera faible, et modéré au littoral, d’ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps restera souvent sec avec une alternance entre des périodes ensoleillées, quelques nuages cumuliformes ou quelques voiles d’altitude. Une faible averse localisée n’est pas exclue sur le nord-est du pays. Les températures atteindront 20°C en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la mer et 25°C dans le centre du pays et en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Dimanche sera une journée calme, sèche et ensoleillée avec tout au plus quelques voiles d’altitude. Les maxima oscilleront entre 23 ou 24°C à la mer ainsi qu’en Ardenne et 28°C en Lorraine belge. Le vent sera souvent faible de nord-est.