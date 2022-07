Farid répond à votre question météo: à quand des précipitations dignes de ce nom?

Hello Stany, malheureusement les chances de pluie dignes de ce nom sont assez minces ces prochains jours. Il va faire de plus en plus ensoleillé et chaud avec un pic attendu lundi et mardi. Le soleil sera omniprésent et le mercure atteindra 30°C en plaine dimanche, 34 à 36°C lundi et 36 à 40°C mardi avant une chute bienvenue mercredi. Quelques orages seront possibles mardi soir et la nuit suivante mais seront très localisés car manque d’instabilité. Il faudra de la chance pour être sous une averse et les quantités ne s’annoncent pas folles. Pour la suite, toujours un temps sec dans l’ensemble et pas de réelle pluie prévue avant le 25, au moins…