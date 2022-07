Les maxima se situeront entre 22°C à la mer et localement 32°C dans le sud, avec des valeurs proches de 28°C dans le centre. Le vent sera d’abord faible d’ouest à sud-ouest, puis modéré de nord-ouest à nord. Au littoral, le vent modéré de secteur nord-ouest deviendra modéré à assez fort de nord-nord-est.

Ce soir et cette nuit, les nuages resteront assez nombreux et pourraient toujours laisser s’échapper quelques gouttes. Le risque sera cette fois-ci plus marqué sur le sud du pays. En beaucoup d’endroits, le temps restera sec. Les minima varieront de 13 à 14°C en Campine septentrionale et 18°C en Lorraine belge. Le vent modéré de nord deviendra faible de nord-est. À la mer, le vent sera d’abord encore modéré à assez fort de nord-est, puis il deviendra aussi faible et s’orientera au secteur est.