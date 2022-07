Farid répond à votre question météo: les fameux 40°C redoutés seront-ils atteints?

Hello Jérémy et merci pour ta question. J’étais assez optimiste il y a encore deux jours mais les températures sont revues à la hausse. Cette semaine est plutôt bien appréhendée avec un lundi chaud sans excès et 26 à 8°C. Mardi et mercredi seront nettement plus chaud avec 30 à 32°C mais il fera un peu plus frais à la mer mercredi grâce à la mise en place d’une brise et le passage d’un front froid atténué (quelques voiles). Pour la suite, du soleil et une légère baisse du mercure jeudi et vendredi avant cette bouffée brûlante qui arrivera d’Espagne. Il ne faut pas prendre un scénario au pied de la lettre mais on devrait certainement se situer entre 34 et 38°C en plaine entre dimanche et lundi voire mardi prochain avant une baisse. Les scénarios > 40°C sont encore minoritaires mais plus autant qu’avant et à surveiller.