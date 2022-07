Météo: une fin de semaine sous un ciel mitigé

Les maxima seront compris entre 20°C en haute Ardenne à 24 ou 25°C dans le nord-ouest. Vent faible à modéré de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra peu abondante sur la plupart des régions avec seulement quelques nuages élevés. En fin de nuit, davantage de nuages seront présents sur le nord du pays mais le temps restera sec. Les minima seront compris entre 9 et 14°C sous un vent généralement faible et variable.

Samedi, l’IRM prévoit d’abord des éclaircies. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra changeant à parfois très nuageux; une averse locale sera possible (essentiellement sur la moitié nord-est du pays) mais le temps restera sec en beaucoup d’endroits. Les maxima seront compris entre 19 ou 20°C à la côte ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 24 ou 25°C le long de la frontière française. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest; à la côte, il sera parfois assez fort de secteur nord-ouest, puis de secteur nord.

Dimanche, le temps restera sec avec seulement la possibilité d’une averse locale sur l’est en cours de journée. Il y aura d’abord de larges éclaircies mais, ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux. Le temps sera par contre souvent ensoleillé à la côte. Les maxima se situeront entre 18 et 22°C, sous un vent modéré de secteur nord.