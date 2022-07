Le retour du soleil sera assez rapide dans la région côtière puis sur la moitié ouest du pays. Les nuages devraient par contre rester durant une grande partie de la journée sur l’est.

Les maxima seront proches de 17 ou 18°C dans les Hautes Fagnes, 20°C en bord de mer, et se situeront entre 21 et 24°C dans les autres régions. Le vent faible de direction variable deviendra faible à souvent modéré d’ouest à nord­-ouest.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux. En cours de nuit, les nuages deviendront plus nombreux, puis quelques faibles pluies feront leur apparition, surtout sur le nord­ est et l’est du pays. Les minima varieront entre 13 et 17°C. Le vent faible d’ouest à sud­ ouest deviendra modéré de nord­-ouest en cours de nuit.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec parfois un peu de pluie ou quelques petites averses, surtout sur l’est du pays. Le temps redeviendra sec en cours d’après­ midi avec des éclaircies à partir du littoral. Les maxima seront proches de 16 ou 17°C en bord de mer et dans les Hautes Fagnes, et de 20°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de nord­-ouest, le long du littoral assez fort.

Vendredi, le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les maxima varieront entre 16°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 19°C en bord de mer et 20 ou 21°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord à nord­-ouest.