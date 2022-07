Météo: un week-end généralement ensoleillé sous des températures agréables

Les températures seront en hausse avec des maxima de 21 à 23°C en Ardenne, autour de 23°C au littoral, et 25°C en plaine, voire localement jusqu’à 26°C en Campine. Le vent sera généralement modéré de secteur sud à sud-sud-ouest; l’après-midi, une brise de nord-ouest modérée se lèvera à la Côte.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à partiellement nuageux. Au nord du sillon Sambre et Meuse, les champs nuageux pourraient parfois être transitoirement plus nombreux mais le temps restera généralement sec. Les minima seront compris entre 8°C en Hautes Fagnes et 14°C dans le centre, sous un vent faible et variable. Sur le nord-ouest du pays, il deviendra généralement modéré de sud-ouest.

Demain dimanche matin, de larges éclaircies seront présentes. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront avec un risque d’une ondée locale. Les maxima se situeront entre 19°C en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la mer et 22°C dans le centre. Le vent deviendra modéré de secteur ouest puis faible à modéré d’ouest à nord-ouest.