Des orages attendus ce soir: l’IRM place Bruxelles et la Wallonie en alerte jaune

"Ce samedi en fin d’après-midi et durant la soirée, une nouvelle onde pluvio-orageuse remontera de la France et transitera via nos régions. Elle sera particulièrement active sur le centre et/ou l’est du pays. Nous prévoyons des pluies ou des averses localement intenses et orageuses, pouvant conduire à des cumuls de plus de 10 litres/m² en 1h et de l’ordre de, ou supérieurs à 20 litres/m² en 6h. Très localement, des cumuls de l’ordre de 30 ou 40 litres/m² sur l’ensemble de l’épisode ne sont pas exclus. Sous les cellules orageuses les plus actives, de fortes rafales et/ou de la grêle seront possibles", écrit l’IRM.