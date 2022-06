Farid répond à votre question météo: « Risque de grêle, fortes rafales et pluies abondantes »

Et sur le reste du pays?

La situation deviendra plus dynamique avec l’approche d’air frais depuis l’ouest. Cela renforcera l’instabilité avec dès le milieu-fin de matinée de bonnes ondées orageuses sur le Hainaut, les Brabants atteignant les provinces du sud avant midi en se renforçant. Ces orages seront ponctuels mais assez répandus et parfois forts donnant beaucoup d’eau et de la grêle (air froid en altitude).

L’après-midi, toujours ces fréquentes averses orageuses de manière répandue. Seule la côte pourra rester à l’écart alors que l’on attend une accalmie fin d’après-midi et début de soirée par la frontière française avec une ondée résiduelle locale. Les lames d’eau pourront dépasser 20 à 30 L/m² avec de la grêle et les rafales de vent atteindre 65 à 80 km/h. Maximas de 19 à 24°C pouvant chuter de quelques degrés sous les ondées. Le vent moyen soufflera de secteur sud-ouest et sera modéré à assez fort et la nuit suivante plus sèche.