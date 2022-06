Chaleur en Belgique: quels enjeux derrière les alertes jaunes, oranges ou rouges?

📷

Un samedi suffocant et un dimanche normal

Dans l’Est du pays, il fera 33 degrés à Liège et 34 degrés à Arlon.En région bruxelloise, il fera 32 degrés en moyenne. Dans le Hainaut, 34 degrés pèseront sur Tournai et 33 degrés sur Charleroi. Il fera plus doux sur la côte, avec 24 degrés à Knokke par exemple.

Des perturbations prendront plus de place au dernier jour du week-end. Il fera 20 degrés à Bruxelles, soit 12 degrés de moins avec un temps pluvieux. Il fera 21 degrés à Tournai et 22 degrés à Charleroi avec un temps orageux. La province de Luxembourg en code orange continuera de transpirer avec une température autour des 35 degrés.

Un code couleur qui mesure la gravité de la météo

Lorsque l'on est en code vert, il n’y a rien à signaler. À partir du code jaune, les sens des climatologues se mettent en alerte. Il faut qu’au moins une journée soit à 32 degrés. Pour atteindre le code orange, l’intervalle de temps analysée s’élargit. "On va être déjà dans une situation de vague de chaleur. Sur les trois jours il faut que la moyenne des températures maximales soit de 32 degrés ou que l’on ait au moins un jour à 35 degrés. C’est pour ça qu’actuellement le code orange va s’appliquer à la province de Luxembourg et la province de Liège. Ce ne sera pas nécessairement le cas ailleurs."

Le dernier code rouge a été décrété en 2020

L’étape la plus crainte est le code rouge.Mais selon le climatologue de l'IRM, elle reste exceptionnelle. "Il faut qu’il y ait trois jours consécutifs avec une moyenne de température maximale de 35 degrés. Ou si on a au moins un jour ou les maximas dépassent 40 degrés."

«La dernière fois que le code rouge a été utilisé, c’était en août 2020. Nous étions vraiment dans une situation de canicule durable et dans une vague de chaleur très importante. Ici, c’est quand même beaucoup plus limité dans le temps et ce n’est pas la même situation sur l’ensemble du pays. Cela permet de délimiter les codes couleurs au jaune ou à l’orange.»

Une «plume de chaleur», un phénomène temporaire

Pour le climatologue de l’IRM Pascal Mormal, cet épisode de chaleur n’est pas une vague comme ce que l’on a connu lors d’étés précédents.: "Pour la station météo d’Uccle qui fait référence au niveau national, nous n’aurons pas a priori de vague de chaleur. Le critère de ‘vague de chaleur’ est spécifique. Il faut que sur une fréquence minimale de cinq jours consécutifs où la température atteinte ou dépasse 25 degrés, il faut qu’il y ait au minimum trois jours avec 30 degrés. À Uccle, on n’aura certainement pas cette séquence de 5 jours." Dans le contexte actuel, les seuils de température ne sont pas assez élevés et la période est très courte.

Cet épisode de chaleur est singulier entre autres parce qu’il nous vient d’Afrique du Nord. "L’air chaud est passé par la France, donc la Gaume sera plus affectée par cette remontée d’air. Et c’est pour ça que pour cette zone, le critère de vague de chaleur locale est atteint. À Uccle, on décrétera une vague de chaleur nationale. Et localement, suivant les provinces, on parlera de vague de chaleur locale."