Météo: un dimanche sous le soleil et les nuages

Lundi, un soleil généreux baignera de lumière de nombreuses régions, tandis qu’une faible averse pourrait encore se produire dans le nord-est et sur le flanc nord de l’Ardenne. En journée, le temps sera sec partout avec des éclaircies et des nuages cumuliformes. Le soleil restera majoritaire à la mer et les maxima oscilleront entre 17 ou 18°C à la Côte et en Ardenne, et 20°C en Campine.