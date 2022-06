Durant la nuit, les minima seront compris entre 5 et 10°C en Haute Belgique et entre 10 et 15°C en Basse et Moyenne Belgique. Une averse localisée sera possible dans le nord et le centre du pays.

La semaine prochaine débutera avec un temps assez ensoleillé mais avec toutefois quelques champs nuageux sur le nord-est ainsi que sur le flanc nord de l’Ardenne. Une faible averse sera encore possible localement. En journée, le temps sera sec partout avec des éclaircies et des cumulus ou quelques nuages élevés. Les maxima oscilleront entre 16 ou 17°C à la côte et en Ardenne, et 20°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent sera modéré de nord-ouest.

Le mercure continuera à grimper les jours suivants. Les prévisions actuelles de l’IRM annoncent des maxima de 20 à 25°C mardi, de 22 à 27°C mercredi et jeudi et même de 27 à 30°C vendredi.