Les maxima de saison varieront de 17 ou 18 degrés en bord de mer et en Hautes Fagnes et jusqu’à 21 ou 22 degrés dans le centre et en Lorraine belge.

Le vent sera faible à modéré d’est à nord-est. Au littoral, une brise de mer modéré de nord-nord-est s’établira en cours d’après-midi.

Ce soir, de larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux.

La nuit prochaine, le temps restera sec dans la plupart des régions avec des éclaircies. En Haute-Belgique par contre, le risque de quelques averses localisées augmentera durant la nuit, éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les minima se situeront entre 9 et 14 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est.