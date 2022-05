Météo: un temps frais et instable ce dimanche avec des averses en cours de journée

Dans la nuit de dimanche à lundi, des nuages en provenance de la Mer du Nord atteindront à nouveau le littoral ainsi que l’extrême nord du pays, et des nuages bas pourraient se former sur le versant nord de l’Ardenne. Ailleurs, le ciel deviendra généralement peu nuageux. La nuit sera à nouveau assez froide avec des minima de 0 à 4 degrés en Ardenne et de 4 à 8 degrés ailleurs.

Lundi, le temps sera généralement sec mais frais. Les passages nuageux alterneront avec des éclaircies et quelques averses seront possibles par endroits. Les maxima varieront entre 11 degrés en haute Ardenne et 15 ou 16 degrés dans la plupart des autres régions.