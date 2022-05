Une journée à nouveau assez ensoleillée, avec des températures qui remontent légèrement

Le vent sera faible et variable. Au littoral, une brise de mer modérée s’établira l’après-midi.

Ce soir et cette nuit, les nuages reprendront le dessus depuis le sud et quelques averses isolées pourraient déjà se produire. Les minima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent faible à parfois modéré qui s’orientera au secteur est à sud-est.

Demain, le temps sera variable avec des averses localement intenses et potentiellement orageuses, principalement dans l’est du pays. Les maxima se situeront entre 19 degrés en bord de mer et 23 à 24 degrés dans l’est. Le vent sera généralement faible à parfois modéré de direction variable.

Mardi, il y aura toujours risque de quelques averses et des maxima entre 14 et 18 degrés. En deuxième partie de la semaine, le temps restera généralement sec et il fera un peu plus doux.