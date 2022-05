Météo: jusqu’à 28°C ce mercredi 18 mai 2022

La couverture nuageuse s’épaissira dans le courant de la nuit et quelques averses, éventuellement orageuses, seront possibles sur l’ouest et le centre de la Belgique. Le temps restera en revanche sec dans l’est.

Jeudi matin, quelques averses et orages arrivés dans la nuit traîneront encore par endroits du centre à l’est du pays, tandis que de nouvelles averses parfois intenses et accompagnées d’orages se développeront durant l’après-midi. De la grêle et des coups de vent pourront aussi se produire. Les maxima varieront entre 20°C au littoral et 27°C en Campine.