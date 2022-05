Les orages arrivent en Belgique ce 19 mai 2022: l’IRM sonne l’alerte

Vendredi, le temps sera variable et de nouvelles averses orageuses reviendront à partir de la France avec des pluies parfois courtes mais intenses. Un risque de grêle et de coups de vent n’est pas exclu.

Un temps sec avec des éclaircies reviendra ensuite sur l’ouest du pays en cours d’après­ midi, puis gagnera les autres régions en soirée. Les maxima varieront entre 18°C en bord de mer, 23°C en Campine et localement 25°C en Gaume.

Samedi, le temps sera généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Une petite averse restera encore possible sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 17 et 21°C avec un vent généralement modéré d’ouest.