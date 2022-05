Dans la nuit de jeudi à vendredi, de nouvelles particules vont faire leur apparition au-dessus de la Belgique. "Mais ce sera en très faible quantité", prévient Farid, le Monsieur météo de l’Avenir. Ce ne sera pas comparable avec l’épisode de mars 2022. On aura entre 10 à 15% de sable et sans doute quelques petits dépôts sur les voitures jeudi et vendredi mais c’est tout.Ce sable devrait être présent au centre et au sud du pays.La situation rentrera dans l’ordre dès ce week-end."

«On est clairement dans une dynamique de réchauffement»

Il fera, par contre, toujours aussi chaud dans plusieurs pays d’Europe."En Andalousie (Espagne), on a déjà dépassé les 40 degrés à l’ombre.C’est dix de plus que la normale, dit-il.Même chose dans le sud de la France. Et là, la situation ne va pas vraiment s'améliorer. On est clairement dans une dynamique de réchauffement."

Liège et le Luxembourg, les deux provinces les plus impactées par les orages?

En Belgique, le pic des températures est attendu pour ce mercredi 18 mai.Par contre, Farid l’assure: il y a aura des orages jeudi. "Ça va péter à certains endroits en province de Liège et en province de Luxembourg, dit-il. Mais, là aussi, la situation ne va pas durer. Ce week-end, on aura de l’air océanique avec des températures de saison."

Et l’été, dans tout ça?"On pourrait vivre un été identique à celui de 2019, explique Farid.C’est-à-dire un mois de juillet et août très chaud avec de faibles périodes de pluies."