Météo: encore un peu de soleil avant le retour des nuages

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra variable à abondante depuis l’ouest avec des périodes de pluie. Dans le sud-est du pays, ce n’est que vers l’aube que les précipitations sont attendues. En seconde partie de nuit, le temps redeviendra sec dans l’ouest du pays avec de larges éclaircies. Les minima varieront de 8 à 13°C. Le vent sera généralement modéré, à la mer parfois assez fort, d’ouest à sud-ouest.

Jeudi, la journée débutera avec encore pas mal de nuages sur le centre et l’est du pays et une averse pourrait encore se produire en Ardenne. Ailleurs, les éclaircies seront larges. Au fil des heures, des périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux. Les maxima se situeront entre 16°C à la mer ainsi qu’en Hautes-Fagnes et 20 ou 21°C dans le centre. Le vent deviendra modéré de secteur ouest.

Vendredi , le temps restera sec avec du soleil, des cumulus et quelques voiles d’altitude. Les maxima oscilleront entre 16 et 21°C. Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré et à la Côte plutôt assez fort.