+ La météo dans votre région

Ailleurs, le temps restera sec. Les maxima se situeront autour de 14 degrés à la mer, 19 à 20 degrés dans le centre et 21 degrés dans l’extrême sud­-est.

Durant la nuit de dimanche à lundi, le ciel se dégagera avant le faible risque d’un banc de brouillard. Les minima seront en général proches de 5 à 7 degrés sur l’ouest et le centre, et compris entre 8 et 10 degrés dans le sud.

Lundi, il fera sec et d’abord ensoleillé sur l’ensemble des régions. L’après­-midi, des nuages cumuliformes se développeront, principalement sur la moitié sud­-est. Quelques voiles d’altitude arriveront aussi depuis l’ouest. Les maxima varieront entre 20 degrés à la mer ou en Hautes­ Fagnes et 24 ou 25 degrés en plaine.

Mardi, les nuages de haute et de moyenne altitude seront nombreux, mais le temps restera sec. Il fera chaud pour la saison avec des maxima de 22 à 26 degrés.

Mercredi, de belles périodes ensoleillées alterneront avec quelques champs nuageux. Le temps devrait encore rester sec. Les maxima oscilleront entre 18 degrés à la mer, 22 degrés dans le centre et probablement encore 25 degrés en Lorraine belge.

Jeudi, la nébulosité deviendra variable à parfois abondante avec un risque d’averses croissant, plus particulièrement sur la moitié ouest du pays. Les maxima seront compris entre 16 et 21 degrés. Vendredi aussi, des périodes plus nuageuses alterneront avec des éclaircies. Le risque de l’une ou l’autre averse se maintiendra sous des températures allant de 17 à 21 degrés. Samedi, le temps redeviendra probablement sec avec d’assez larges éclaircies. Le mercure oscillera autour de 21 ou 22 degrés.