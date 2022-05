Farid répond à votre question météo: «Encore du gel à l’approche des saints de glace?»

Salut Jérôme, j’ai plutôt de bonnes nouvelles! En effet, on va rester ces prochains jours dans un flux de nord à nord-est avec des nuits fraîches surtout mardi et mercredi. Cependant, on devrait rester au-dessus du point de gel avec au pire 2 à 5°C sur ton secteur en cas de ciel dégagé. À partir de jeudi, les nuits vont se radoucir grâce au pivotement des vents à l’ouest et on sera plutôt entre 4 et 7°C au plus froid avec uniquement du gel dans les trous à froid ardennais. Pour la suite et la période des saints de glace, le flux pourrait tourner au sud et il devrait faire de plus en plus doux voire chaud avec un risque de gelée très réduit. Pour moi , le risque qu’on descende sous 0°C devient très marginal en plaine. Je pense que tu peux les sortir sans trop de risques.