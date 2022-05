Un soleil timide dans un ciel fort nuageux pour ce dimanche

Dans l’est, les nuages resteront plus épais. Le temps restera sec dans la plupart des endroits, bien que quelques bruines ou pluies légères soient possibles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le plus grand risque de précipitations concernera la région côtière et l’est des Ardennes. Les maxima se situeront autour de 10 à 12 degrés sur les hauteurs et en bord de mer, et entre 13 et 16 degrés ailleurs. Le vent soufflera le plus souvent faiblement de nord à nord-est.