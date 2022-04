Un ciel couvert mais un temps sec en beaucoup d’endroits ce vendredi

Même si le temps restera sec en beaucoup d’endroits, quelques gouttes seront possibles en matinée et l’une ou l’autre averse pourrait se produire l’après­-midi, notamment en Ardenne. Les maxima se situeront entre 12 degrés en bord de mer ainsi que sur les hauteurs ardennaises et 17 ou 18 degrés en plaine et en Lorraine belge, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).