Retour des averses ce lundi

À partir du nord, il deviendra ensuite partiellement à très nuageux avec des averses. Les plus intenses sont attendues sur le nord et l’est du pays, avec un léger risque d’orage. Il fera plus frais avec des maxima autour de 13 ou 14 degrés dans le centre et qui ne dépasseront pas 9 degrés sur le relief. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.