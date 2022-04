Du soleil avant l’arrivée de quelques nuages

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera généralement sec avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Les températures redescendront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés sur l’ouest du pays avec, dans certaines vallées de l’Ardenne, encore de faibles gelées. Le vent soufflera modérément.

Vendredi, le temps sera assez doux avec un ciel partiellement à parfois très nuageux. Il fera généralement sec mais quelques gouttes ne sont pas exclues. Le thermomètre affichera entre 14 et 18 degrés.