Ce soir et cette nuit, davantage de nuages élevés apparaîtront depuis l’ouest. Les minima se situeront autour de 2 degrés en Haute Belgique, de 5 degrés dans le centre et de 7 degrés à la mer.

Lundi, le soleil sera progressivement voilé par des bancs de nuages élevés puis moyens, qui s’épaissiront surtout sur la moitié ouest du pays en fin d’après­-midi, mais le temps restera sec. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 19 degrés dans le centre. Le vent sera faible, de sud à sud­-est, devenant faible et variable ensuite. A la côte, une brise de mer modérée de nord­-ouest se lèvera dans l’après­ midi.

Mardi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies et des passages nuageux, parfois porteurs de quelques averses isolées. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés. Le vent s’orientera au nord­-ouest et sera faible à modéré.